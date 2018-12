POL-SI: Auch in Wilnsdorf LKW-Rückleuchten entwendet

Wilnsdorf (ots) - Auch in Wilnsdorf kam es in der Nacht zu Samstag - um 00.15 Uhr - zu einem Diebstahl von LKW-Rückleuchten. Betroffen waren hier drei in der Oberhausener Straße auf dem Gelände einer Firma für Fahrzeugtechnik stehende LKW. Wert des Diebesgutes hier: 2.500 Euro. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: schwarzer Anorak, grau/schwarze Arbeitshose, kräftige Statur.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt auch in dieser Sache das Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell