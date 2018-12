POL-SI: Unfallflüchtiger weißer Sprinter hinterlässt 5.000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - Am Samstag um 14.15 Uhr beschädigte ein weißer Mercedes Sprinter mit Gummersbacher Kennzeichen in Gosenbach "Am Schmiedeberg" einen dort geparkten schwarzen Ford Focus und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort - einen Schaden von rund 5.000 Euro an dem Focus hinterlassend. Das Siegener Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 0271-7099-0.

