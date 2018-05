POL-SI: Hochsitz demoliert

Freudenberg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen dem 01. und 03.05.2018 in einem Waldgebiet zwischen Heisberg und Lindenberg in Freudenberg an der Heisberger Straße einen dort stehenden Hochsitz. Die Polizei in Hagen bittet um sachdienliche Hinweise unter 02331-986-0. Außerdem ist für Hinweise, die zu dem / zu den Täter/n führen, von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

