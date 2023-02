Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Karneval an Rosenmontag - Bilanz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Auch der Rosenmontag (20. Februar) verlief weitestgehend störungsfrei und friedlich. Rund 100.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten feierten den Rosenmontag. Entlang der Zugstrecken war die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Vielzahl an Beamten präsent und wurde dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. So wie an Weiberfastnacht (16. Februar) fanden parallel zum Straßenkarneval mehrere Veranstaltungen in den Innenstädten statt, die allesamt bislang störungsfrei verliefen. In Troisdorf kam es gegen 15:00 Uhr im Rahmen des Sieglarer Karnevalumzuges an der Pastor-Böhm-Straße/Larstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 2-jähriges Kind verletzt wurde. Eine 55-jährige Anwohnerin war mit ihrem PKW mit dem Kind zusammengestoßen, als die 2-Jährige Kamelle von der Straße aufsammeln wollte. Das Mädchen wurde leicht verletzt und kam in eine Kinderklinik. Ansonsten kam es bis 19:00 Uhr zu keinen berichtenswerten polizeilichen Einsatzanlässen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell