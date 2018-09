POL-OE: Zwei hochwertige Porsche gestohlen - Zeugen gesucht

Olpe (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es zu zwei Diebstählen von hochwertigen Porsche-Fahrzeugen. Die Eigentümer der Fahrzeuge hatten gegen 19.30 Uhr einen braunen Porsche Cayenne in der Johannes-Hatzfeld-Straße sowie einen weißen Porsche Macan in der Bodelschwinghstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr stellten sie den Diebstahl fest. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer hat in der fraglichen Zeit im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell