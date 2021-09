Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligten nach Flucht - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen (ots)

Am Montag (06.09.), gegen 8 Uhr, fuhren Beamte der Wache Dormagen zu einem Einsatz an der Aldenhovenstraße. Der 17-jährige Unfallbeteiligte schilderte den Polizisten, die Lessingstraße in Höhe der Radfahrerfurt in Richtung Deichstraße überquert zu haben, als ein silberner Kleinwagen versuchte, links in die Lessingstraße einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Jugendliche losgelaufen. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der junge Dormagener und verletzte sich. Der abbiegende Autofahrer setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Die Verletzung des Jugendlichen musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt mit dunklen Haaren. Er fuhr einen silbernen Kleinwagen mit Neusser Kennzeichen.

Nun sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder zur Identität des gesuchten Unfallflüchtigen Hinweise geben können (Rufnummer 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell