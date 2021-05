Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto prallt gegen Baum - Schwerverletzte Fahrerin wird eingeklemmt

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.05.), gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 43 Jahre alte Grevenbroicherin die Landstraße 375 in Richtung Bundesstraße 59. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem weißen Renault Clio eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die lebensbedrohlich verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus geflogen. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell