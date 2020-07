Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizisten hatten richtigen Riecher - Radfahrer mit Haftbefehl gesucht und Joint sichergestellt

Grevenbroich (ots)

Am späten Dienstagabend (07.07.), gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Polizisten einen Mountainbiker an der Karl-Oberbach-Straße in Grevenbroich.

Der 22-jährige Grevenbroicher war den Beamten aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war. Dass sie hierbei den richtigen Riecher hatten, stellte sich schnell heraus. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz wegen schweren Diebstahls vor. Er hatte eine Geldstrafe, zu der er verurteilt worden war, nicht bezahlt.

Bei der weiteren Kontrolle fanden die Ordnungshüter zudem einen Joint bei dem Verdächtigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

