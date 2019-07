Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

Neuss-Hoisten (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.07.) verletzen sich in Hoisten zwei Verkehrsteilnehmer schwer. Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 40-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Audi die Landstraße 142 in Richtung Kreisstraße 30. Als sie in Höhe Bettikumer Flurstraße aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 46-jährigen Neussers.

Rettungskräfte brachten beide Fahrzeugführer ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten die Landstraße 142 zeitweise zwecks Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat der Polizei Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.

