Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Korchenbroich (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:40 Uhr befuhr eine 72-jährige aus Kleinenbroich mit ihrem Pkw die L 361 aus Richtung Kleinenbroich in Richtung Mönchengladbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-jähriger aus Korchenbroich die L 382 in Richtung Willich. Im Kreuzungsbereich der L 361 / L 390 / L 382 kam es zur Kollission der beiden Pkw. Hierbei wurde die 72-jährige Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer leicht, sowie die drei Mitinsassen des 49-jährigen zum Teil schwer verletzt. Eine verletzte Person musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die übrigen Verletzten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt. (Su / Teß)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell