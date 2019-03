Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchversuch in Tierarztpraxis - Polizei fahndet nach Trio

Neuss (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.03.), gegen 00:50 Uhr, erhielt die Polizei über einen Anwohner Kenntnis von einem Einbruchsversuch in eine Tieraxtpraxis. Der Zeuge beobachtete auf der Horremer Straße im Ortsteil Rosellen drei verdächtige junge Männer. Während einer von ihnen augenscheinlich "Schmiere" stand, hantierten seine Begleiter an einem der Praxisfenster. Bei Eintreffen der Streifenbeamten hatte das dunkel gekleidete Trio bereits Fersengeld gegeben. In die Räume waren sie nicht gelangt.

Eine Fahndung nach den drei Tatverdächtigen, die nach Angaben des Zeugen mittleren Alters waren und eine Körpergröße von etwa 185 Zentimeter hatten, verlief ohne Erfolg.

Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise zu weiteren verdächtigen Beobachtungen oder zur Identität des Trios nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell