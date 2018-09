POL-NE: Unbekannte stiegen in Kindergarten ein

Dormagen-Horrem (ots) - In der Zeit von Dienstag (11.9.), 18:30 Uhr bis Mittwoch (12.9.), 7:15 Uhr, waren bislang unbekannte Täter in Horrem aktiv. Sie brachen in den Räumlichkeiten eines Kindergartens am Fichtenweg mehrere Schränke auf und entkamen unerkannt. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen machen sie keine Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen am Fichtenweg nimmt die Kriminalpolizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

