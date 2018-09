POL-NE: Verdacht Drogenhandel - zwei Tatverdächtige festgenommen - Richter schickt 30-Jährigen in Untersuchungshaft

Ein Richter schickte den 30-Jährigen in Untersuchungshaft. (Symbolbild Handschellen: Polizei Rhein-Kreis Neuss) Bild-Infos Download

Meerbusch (ots) - Am Dienstag (11.9.) nahmen Polizisten, nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Ingolstadt und Neuss, zwei mutmaßliche Drogendealer in Meerbusch fest. Die Tatverdächtigen stehen in Verdacht, gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Bereits im Dezember 2017 ging den Beamten eine 21-jährige "Kurierin" eines Drogenhändlers aus Ingolstadt ins Netz. Damals stellten die bayrischen Ermittler in Neuss 15 Kilogramm Marihuana, zum Teil versteckt in einem Fahrzeug, bei ihr sicher. Die Drogen hatten insgesamt einen Straßenverkaufswert von mehreren zehntausend Euro.

Weitere Ermittlungen führten auf die Spur von zwei Verdächtigen in Meerbusch. Kriminalbeamte des Neusser Fachkommissariats statteten am Dienstag (11.9.) mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Hand, den beiden 28 und 30 Jahre alten Meerbuschern einen Besuch ab. In einer der Wohnungen wurden die Ermittler schnell fündig. Etwas mehr als 500 Gramm Marihuana stellten sie sicher.

Die zwei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Mittwoch (12.09.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vorgeführt. Dieser schickte den 30-Jährigen in Untersuchungshaft. Beide schweigen sich derzeit aus. Die Ermittlungen in diesem Verfahren und im Umfeld der Beschuldigten dauern an.

