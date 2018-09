POL-NE: Abbiegeunfall - Motorradfahrer verletzte sich schwer

Neuss (ots) - Mit schweren Verletzungen musste am Montagmorgen (10.09.) ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Neusserin, gegen 08:30 Uhr, mit ihrem Mercedes die Rheydter Straße in Fahrtrichtung Jahnstraße. An der Einmündung Selfkantstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Dabei achtete die Fahrerin nach ersten Einschätzungen nicht auf einen entgegenkommenden 26-jährigen Neusser, der mit seinem Krad Kawasaki auf der Rheydter Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der 26-Jährige und verletzte sich schwer. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Das zentrale Unfallaufnahmeteam der Neusser Polizei unterstützte die Ermittlungen.

