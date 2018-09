POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte flüchten nach Alarm

Bei verdächtigen Beobachtungen ruft die Polizei dazu auf, sofort den Notruf (110) zu wählen. Schieben Sie Einbrechern - gemeinsam mit der Polizei - einen Riegel vor. (Symbolbild: Anruf bei verdächtigen Beobachtungen: Polizei NRW) Bild-Infos Download

Meerbusch-Büderich (ots) - Durch das Auslösen eines Bewegungsmelders erhielt die Polizei am späten Samstagabend (08.09.), gegen 22:00 Uhr, über einen Nachbarn Kenntnis von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Schaertzgensweg.

Als Polizisten am Tatort eintrafen, hatten sich die Verdächtigen, vermutlich durch den Alarm abgeschreckt, bereits entfernt. Zuvor hatten sie sich an einem Dachfenster zu schaffen gemacht. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden. Eine Fahndung nach dem Duo (eine Personenbeschreibung liegt nicht vor), die laut Zeugen über das Grundstück rannten, verlief bislang ohne Erfolg.

Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell