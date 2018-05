POL-NE: Kripo ermittelt nach Einbruch in Kindertagesstätte

Dormagen-Delrath (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.04.) und Montagmorgen (30.04.), 07:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein rückwärtiges Fenster einer Kindertagesstätte an der Albert-Schweitzer-Straße auf. Dadurch gelangten sie ins Innere des Kinderhortes. Die Einbrecher öffneten mehrere Schränke und schlugen eine Tür ein. Ob etwas fehlt, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dormagen, 02131 300-0, entgegen.

