Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus offen stehenden PKW

Neuenrade (ots)

In den Nächten zu Samstag und Sonntag waren jeweils Diebe in Neuenrade un-terwegs. Ihr Ziel: Wertgegenstände. Von drei Fällen gibt es Videoaufnahmen. Wei-terhin auffällig: In drei von sechs Fällen hatten die Besitzer ihre Fahrzeuge unver-schlossen abgestellt.

Der erste Fall ereignete sich an der Dahler Straße, vermutlich in der Nacht zu Sams-tag. Der unverschlossene Jeep Wrangler wurde zwar durchwühlt. Beute machten die Täter jedoch keine.

Am Schütteloher Weg gingen zwei Männer am 4.3., um 1.56 Uhr, einen Mercedes an. Der PKW war verschlossen. Die Täter zogen unverrichteter Dinge ab. Am "Um-weg" versuchten sie gegen 2.34 Uhr erneut. Auch hier ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, als sie merkten, dass die Fahrzeuge verschlossen waren.

An der Düsterlohstraße sprang kurz darauf auch eine Kamera an. Um 2.55 Uhr ver-suchte jemand die Tür eines Renault Kadjar zu öffnen. Auch dies misslang. Die Person hatte eine weiße Nike-Mütze auf, war mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet.

In der Nacht zu Sonntag war das Ziel ein Dacia Dokker an der Wilkestraße. Aus dem unverschlossenen Fahrzeug verschwand ein Portemonnaie mit Bargeld. Ebenfalls unverschlossen: Ein Audi A3 an der Uhlandstraße in derselben Nacht. Hier wurden Geld, Zigaretten und Wasser entwendet.

Die Polizei appelliert dringend, Fahrzeuge nicht offen stehen zu lassen und grund-sätzlich abzuschließen. Und auch, wenn sie richtig gesichert sind: Autos sind keine Tresore! Lassen Sie niemals Wertgegenstände zurück. Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck. (dill)

