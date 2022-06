Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sporttasche entwendet

Lüdenscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 17:30 Uhr, wurde ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Elsa-Brändstrom-Straße aufgebrochen und Werkzeuge in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Am Donnerstag, zwischen 18:00 bis 19:30 Uhr, wurde eine Sporttasche aus einem verschlossenen Spind in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios am Brockhauser Weg entwendet. Täterhinweise sind nicht vorhanden.

