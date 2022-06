POL-MK: Versuchter Kellereinbruch

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde versucht, in einen Klassenraum des Berufskollegs am Raithelplatz einzubrechen. Unbekannte versuchten, ein Fenster mit Hilfe eines Gullideckels einzuschlagen. Gegen 0.10 Uhr wurde an der Wilhelmstraße die Fensterscheibe eines Friseursalons zerschlagen. ...

mehr