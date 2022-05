POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Menden (ots) - Die Polizei sucht nach zwei Spenden-Dieben: Am 25. März entwendeten sie in einem Blumengeschäft in einem Supermarkt am Bösperder Weg ein Sammelglas mit Bargeld. Das sollte eigentlich an Flutopfer gehen. Der Mann und die Frau verließen das Geschäft am Nachmittag mehrfach, kehrten wieder zurück und erkundigten sich nach Pflanzenpreisen. Abends stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass das Spendenglas weg war. Sie prüften deshalb die Kameraaufnahmen und ...

mehr