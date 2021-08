Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Frauen bestehlen Seniorin

Menden (ots)

Einer 92-jährigen Mendenerin wurde am Montagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Lendringser Hauptstraße bestohlen. Zwei Frauen verwickelten die Seniorin gegen 17 Uhr in ein Gespräch. Die eine Frau zeigte der Seniorin einen Stadtplan und sprach irgendetwas in einer fremden Sprache. Dann kam eine zweite Frau hinzu und zeigte immer wieder auf ihre Zähne. Die Seniorin vermutete, dass die Fremden nach einem Zahnarzt suchten. Dann trennten sich die Wege. Erst einen halben Tag später bemerkte die 92-Jährige, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte, die am Rollator hing. Sie geht von einem Ablenkmanöver aus. Die Frauen sind etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und haben schwarze bzw. rote Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

