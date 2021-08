Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bei Anprobe bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein 71-jähriger Halveraner wurde am Dienstag bei der Anprobe in einem Warenhaus am Rathausplatz bestohlen. Gegen 12.30 Uhr probierte er in Begleitung seiner Frau Kleidung an. Er legte er in der ersten Etage in der Herrenabteilung zum Anprobieren einer Jacke seine Weste ab. Die war nachher mitsamt Brille und Handy (einem Samsung A 20S) verschwunden. Die einzige Person, die sich zeitgleich mit dem Ehepaar in der Abteilung aufhielt, war eine hochschwangere, etwa 1,80 Meter große Frau. (cris)

