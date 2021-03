Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Safe mit Gutscheinen geklaut/ Taschendiebe am/im Discounter

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag oder in der folgenden zum Montag sind Unbekannte in eine Werkstatt An der Dönne eingebrochen. Sie zerstörten ein Bürofenster und transportierten einen Safe ab. Darin lagen ein Fahrzeugbrief und unausgefüllte Gutscheine. Der mit Abstand höchste Schaden entstand durch das zerstörte Fenster.

Einer 79-jährigen Frau wurde am Montag die Handtasche aus dem Kofferraum ihres Pkw gestohlen. Nach dem Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Landstraße hatte sie ihre Einkäufe und die Handtasche im Kofferraum verstaut. Während sie den Einkaufswagen zurück brachte, machte sie zwar den Kofferraumdeckel zu, schloss ihn jedoch nicht ab. Als sie zurückkehrte und noch etwas aus ihrer Handtasche holen wollte, war diese weg. Darin steckten Bargeld, Bankkarte und Papiere.

Bereits am Freitag zwischen 18 und 18.30 Uhr wurde eine 33-jährige Lüdenscheiderin in einem Discounter an der Altenaer Straße bestohlen. Ihr Reisepass und ihr Handy steckten während des Einkaufs in ihrer Umhängetasche. Erst nach dem Verlassen des Marktes bemerkte sie das Fehlen. Am Montag erstattete sie Anzeige. Die Polizei mahnt weiterhin, Wertsachen beim Einkaufen möglichst dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde versucht, in ein Geschäft an der Lennestraße einzubrechen. Am Montag bemerkte die Inhaberin Hebelspuren an der Eingangstür.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell