Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Scheibe eingeschlagen.

Altena (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 4 Uhr, stellte ein 49-jähriger Geschädigter fest, dass im Tatzeitraum von gestern Nachmittag 16 Uhr, bis heute Morgen in seinen schwarzen Fiesta, der an der Einmündung Freiheitstraße/Lenneuferstraße abgeparkt war, eingebrochen wurde. Der/die Täter hatten die Seitenscheibe eingeschlagen und Zigaretten aus dem Fahrzeug entwendet. Ob es sich bei dem Täter um einen Raucher handelt, müssen die Anschlussermittlungen ergeben. Sachdienliche Hinweise zum Autoaufbrecher nimmt die Polizei in Altena entgegen.

