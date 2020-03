POL-MK: Klemmbrett-Betrüger/Polizeibeamten kullert Kokain vor die Füße

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Klemmbrett-Betrüger waren am Freitag wieder in Lüdenscheid unterwegs. Gegen 14.30 Uhr beobachteten aufmerksame Mitarbeiter eines Supermarktes am Breitenfeld die beiden Männer auf dem Parkplatz. Bevor die Polizei eintraf, waren die Verdächtigen in ein Fahrzeug gestiegen und davon gefahren. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Wagen bereits mehrfach bei ähnlichen Vorkommnissen in Erscheinung getreten war. Es handelt sich um eine Betrugsmasche. Die Täter sammeln auf Supermarkt-Parkplätzen keine Spenden für gute Zwecke, sondern wirtschaften in die eigene Tasche. Immer wieder kommt es auch zu Diebstählen: Wer großzügig Geld gibt, dem ziehen Täter bei passender Gelegenheit auch gleich unbemerkt ein paar Scheine mehr aus der Geldbörse. Deshalb rät die Polizei zur Vorsicht.

Bei einer Personenkontrolle kullerte den Polizeibeamten am Samstagmorgen an der Altenaer Straße ein Klumpen Kokain vor die Füße. Zeugen hatten die Polizei gegen 4.15 Uhr wegen einer "Rangelei" am Straßenrand angerufen. Als die Polizeistreife eintraf, deutete nichts auf eine Schlägerei hin. Mehrere Personen machten allerdings auf einen Mann aufmerksam, der sich eilig entfernen wollte und angeblich ein Messer dabei habe. Die Polizeibeamten gingen hinterher und forderten ihn auf, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Das tat er auch und versuchte, unbemerkt ein Bubble mit weißem Pulver zu entsorgen. Allerdings landete der Klumpen geradewegs vor den Füßen der Beamten. Der 30-jährige Lüdenscheider stritt sowohl die Schlägerei als auch den Besitz des Kokains ab. Die Polizei stellte das Pulver sicher.

