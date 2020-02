Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad nach Probefahrt geklaut

Altena (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 16:25 Uhr, kam eine männliche Person in ein Fahrradgeschäft an der Freiheitstraße. Der vermeintliche Käufer wollte mit dem schwarzen, 29 Zoll, 50 er Rahmengröße vom Typ Stevens Sonora ES DI 2 eine Probefahrt unternehmen. Der Verkäufer gestattete die avisierte Probefahrt und der Interessent kam mit dem über 2.500,-- Euro teurem Rad nicht wieder. Beschreibung: ca. 27-28 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze kurze Haare, Dreitagebart, Brille.

Hinweise nimmt die Wache Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

