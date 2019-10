Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller und Pkw geklaut

Iserlohn (ots)

Roller geklaut In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag klauten unbekannte Diebe den roten Piaggio Roller mit dem Versicherungskennzeichen 549 LZF von der Buchenstraße in Hennen. Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Blauen Ford Ecosport geklaut Am gestrigen Donnerstag, 10.10.2019, in der Zeit von 11:40 Uhr - 18:45 Uhr, wurde der blaue Ford mit dem amtlichen Kennzeichen MK-MV2013 komplett entwendet. Die 63 jährige Hemeranerin hatte den Wagen gestern Morgen an der Arnsberger Straße abgestellt und am Nachmittag die Entwendung festgestellt.

Hinweise zum Verbleib des Fords nimmt ebenfalls die Polizei in Iserlohn entgegen.

