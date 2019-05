Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bewohner wacht auf durch Geräusche eines Einbrechers

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht um 3 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses Am Bierbaum durch Geräusche an einer Tür geweckt und schaltete das Licht an. Wie sich herausstellte, war ein Einbrecher auf Dachterrasse geklettert. Dort hatte er bereits das Schloss geknackt, aber offenbar nicht damit gerechnet, dass hinter der Tür das Licht angeschaltet würde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell