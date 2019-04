Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprinter geknackt

Meinerzhagen (ots)

Am letzten Wochenende knackten unbekannte Täter einen weißen Sprinter an der Kampstraße auf und räumten die darin befindlichen Werkzeuge und diverse Baumaschinen u.ä. leer. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

