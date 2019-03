Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Beobachtungen in Lendringsen

Menden (ots)

Montag, 22 Uhr, hörten Anwohner der Kleiststraße seltsame Geräusche. Offenbar versuchten Einbrecher die Rollläden der Terrassentür hochzuschieben. Der Hund der Familie merkte das und schlug an. Darauf flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand kein Sachschaden. Diese und eine weitere Tat an derselben Stelle wurden erst gestern Morgen angezeigt. Bereits am 6.3. sollen Unbekannte versucht haben ein Fenster des Hauses aufzubrechen. Es entstand geringer Schaden am angegriffenen Fenster. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

