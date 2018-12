POL-MK: Geldbörse gestohlen/ Einbrecher in Pizzeria

Menden (ots) - Einem 85-jährigen Mendener wurde am Dienstag gegen 9 Uhr im Lidl an der Fröndenberger Straße die Geldbörse gestohlen. Als er während des Einkaufs von einem etwa 50-jährigen Mann bedrängt wurde, dachte er sich noch nichts. Doch an der Kasse merkte er, dass die Geldbörse aus seiner linken Jackentasche verschwunden war. Schnurstraks ging er zur Bank, um seine EC-Karte sperren zu lassen, und zur Polizei. Dort war inzwischen bereits eine Meldung über eine gefundene Geldbörse angekommen. Es handelte sich tatsächlich um das Portemonnaie des Seniors. Lediglich die Ausweispapiere steckten noch darin. Geld und Bankkarte fehlten.

Einbrecher drangen am Dienstag in eine Pizzeria an der Iserlohner Landstraße ein. Zwischen 14.30 und 17 Uhr hebelten sie ein Fenster auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und verschwanden unentdeckt vom Tatort. Sie hinterließen fast 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

