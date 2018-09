POL-MK: Wohnungseinbruch im Neubaugebiet

Iserlohn-Letmathe (ots) - In der Nacht vom 09.09.2018 auf den 10.09.2018 drangen bisher unbekannte Täter in der Straße Op Kerstingskamp in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und durchsuchten hier mehrere Räume. Da sich auch der PKW Schlüssel im Haus befand, wurde auch der vor der Tür stehende PKW nach Beute durchsucht. Letztlich wurde eine Geldbörse mit Inhalt, ein Smart-Phone sowie ein X-Box-Controller entwendet. Der PKW Schlüssel verblieb vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter und/oder auffälligen Fahrzeugen im Bereich des Neubaugebietes nimmt die Polizei in Letmathe oder Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell