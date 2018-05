POL-MK: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Menden (ots) - Einbrecher lösten am Samstag, gegen 23.45 Uhr, die Alarmanlage eines Beratungszentrums an der Hönnenwerth aus. Zuvor hatten sie eine Scheibe eingeschlagen und so versucht hinein zu gelangen. Die Täter flüchteten unerkannt, noch bevor der erste Streifenwagen eintraf. Es entstanden etwa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

