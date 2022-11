Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Rohbau

Werkzeuge und mehr gestohlen

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. November 2022) sind unbekannte Täter in einen Rohbau am Bussardweg eingedrungen. Offenbar verschafften sie sich gewaltsam durch eine Verbindungstür zwischen Garage und Haus Zutritt. Entwendet wurden mehre Werkzeugmaschinen, Farbrollen und Lampen. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell