Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (21.05.2022) kam es gegen 20:10 Uhr auf dem Parkplatz des EOC am zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die Fahrerin eines weißen VW Golf, die über den Parkplatz des EOC an der Hoffmannalleefuhr, geriet mit zwei jungen Frauen in Streit. Die 21-jährige Gocherin und die 27-jährige Kleverin waren gerade dabei, ihre Einkäufe in einen geparkten Kia zu laden, als die Fahrerin des VWs hupte. Im Verlauf des verbalen Streits hielt die Unbekannte ihren VW an, stieg aus und schlug gegen den Kia der jungen Frauen, in dem sich noch ein 20-jähriger Klever befand.

Der Klever stieg aus, begab sich zum VW der unbekannten Frau und sagte, dass er die Polizei informieren wolle, woraufhin die Unbekannte wieder in ihr Fahrzeug stieg und in Richtung Siegertstraße flüchtete. Hierbei touchierte sie das Bein des 20-Jährigen, der sich durch einen Sprung zur Seite noch vor einer Kollision retten wollte. Glücklicherweise konnte sich der Klever das Kennzeichen des VWs merken.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Fahrerin des VWs, sowie zur Sachverhaltsklärung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können werden gebeten, die Polizei Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

