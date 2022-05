POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Rees (ots) - Auf dem Parkplatz Westring / Wardstraße ereignete sich am Montag (16.05.2022) eine Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines Toyota Yaris hatte ihren Wagen gegen 08:45 Uhr rechtseitig mit der Front in Richtung Basketballplatz auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 14:00 Uhr entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel des Fahrzeugs. Vom Verursacher fehlte zu ...

mehr