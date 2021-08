Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kraftstoffdiebstahl

Diesel abgezapft

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag bis kurz nach Mitternacht am Montag (02. August 2021) Kraftstoff aus einem LKW abgezapft, der auf einer geschotterten Freifläche an der Straße Winternam stand. Der LKW war dort fast vollgetankt abgestellt worden, am Montag leuchtete die Reserveanzeige. Etwa 400 Liter Diesel erbeuteten die Täter demnach. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

