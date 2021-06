Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Garage

Pedelec, Anhänger und mehr entwendet

Goch (ots)

Am Samstag (26. Juni 2021) zwischen 02:00 und 04:30 Uhr sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses an der Franz-Schneider-Straße eingedrungen. Sie entwendeten eine Herren-Pedelec der Marke Gazelle und einen Fahrradanhänger von Duramaxx. Vermutlich beluden die Diebe den Anhänger mit der restlichen Beute, darunter Arbeitskleidung, eine Akku-Heckenschere und zwei Motorsägen. Danach flüchteten sie mit Rad und Anhänger offenbar über die Gerd-Horseling-Straße, da der Bewohner des Hauses ein Kissen, das sich vorher in seiner Garage befand, an der Einmündung zur Franz-Schneider-Straße entdeckte. Zeugen, die das Gespann am frühen Morgen gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

