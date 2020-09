Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Fahrzeugdiebstahl/ Täter entwenden Oldtimer Ford Escort Mexico (KLE-FE72H)

Ein Dokument

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 26.08.2020 bis zum 20.09.2020 aus einer Garage an der Klever Straße einen Ford Escort Mexico. Der Oldtimer stand verschlossen in einer von vier Garagen. Die Täter hebelten gewaltsam die Garage auf und flüchteten mit dem roten auffälligen Oldtimer (KLE-FE72H) in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Foto des Autos nach dessen Aufenthaltsort.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell