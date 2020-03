Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungsbrand - 2 Personen mit Rauchgasvergiftung zum Krankenhaus

Geldern (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Holländer See. Aus bisher unbekannten Gründen brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Durch die entstandenen Rauchgase wurden zwei Personen verletzt und mussten zur stationären Behandlung in ein Kranhaus gebracht werden. Zudem ist Sachschaden am Gebäude zu beklagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an, hierzu wurde der Brandort beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell