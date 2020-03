Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch und versuchter Einbruch/Täter flüchten unerkannt

Kalkar (ots)

In der vergangenen Woche ereigneten sich in Kalkar ein Einbruch und ein Einbruchsversuch. Am Kastaniendyck in Hönnepel drückten unbekannte Täter zwischen Dienstag (25.02.20020), 18:00 Uhr und Freitag (28.02.2020), 08:00 Uhr und das Fenster einer zum Wohnhaus umgebauten Gartenlaube auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Schränke und brachen zusätzlich noch drei Schuppen auf dem Grundstück auf. In Wissel versuchten unbekannte Täter im zeitraum von Samstag (22.02.2020) bis Samstag (29.02.2020) die Tür eines freistehenden Einfamilienhauses am Dünenweg aufzuhebeln. Die Täter blieben jedoch erfolglos.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell