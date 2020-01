Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche in Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (06. Januar 2020) waren unbekannte Täter auf Diebestour in Kellerräumen in Kleve Materborn unterwegs. Bei einem Mehrfamilienhaus an der Jenaer Straße hebelten sie die Seitentür zum Fahrradkeller auf und durchwühlten anschließend mehrere Kellerräume nach Diebesgut. Die Unbekannten entwendeten Kleidung, verschiedene Gartengeräte und Werkzeugmaschinen. Auf der Materborner Allee hebelten sie die Eingangstür zu einem weiteren Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich Zugang zum Keller. Hier stahlen sie drei Flaschen eines Erfrischungsgetränkes. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell