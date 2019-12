Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Firmeneinbruch

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 09.12.2019, in einen Markisenfachbetrieb an der Borschelstraße im Ortsteil Hasselt eingedrungen. Durch ein Rolltor hatten die Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt verschafft und eine Tür zu einem EDV-Raum aufgebrochen. Dort flexten sie einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kripo Goch, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

