Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Schule/ Täter schlagen mehrere Scheiben ein

Geldern (ots)

Am Sonntag (6. Oktober 2019) gegen 06.15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da die Tür zur Schulmensa an der Anne-Frank-Straße offen stand und eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die Polizei konnte weiterhin feststellen, dass die Glaskuppel auf dem Dach der angrenzenden Turnhalle ebenfalls eingeschlagen wurde. Im Schulgebäude öffneten die unbekannten Täter mit massiver Gewalt den verschlossenen Kiosk und durchwühlten ihn. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob die Täter Beute gemacht haben. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

