Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Gestohlener Radlader geortet

Weeze (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 01.10.2019, von dem Gelände einer Baustelle im Bereich des Schlosses Hertefeld einen Bagger im Wert von ca. 40.000 Euro entwendet. Das Arbeitsgerät war am Montag gegen 15.30 Uhr zwischen zwei Schleppern abgestellt worden. Die Unbekannten hatten zuvor einen Teil des Bauzauns aus der Halterung genommen. Der Diebstahl wurde gegen 08.10 Uhr bemerkt. Schließlich konnte das Diebesgut im Gemeindegebiet Oostrum in den Niederlanden geortet und durch die dortige Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht darüber hinaus Zeugen, die die Tat beobachtet haben. (SI)

