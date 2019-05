Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Auffahrunfall

3-jähriges Mädchen schwer verletzt

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Donnerstag (16. Mai 2019) gegen 14.10 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann aus Emmerich in einem Opel Combo auf der Eltener Straße (Bundesstraße 8) in Richtung Elten. Auf dem Beifahrersitz saß nicht angeschnallt, ohne Kindersitz, seine 3-jährige Tochter. Vor dem Opel war ein 30-jähriger Mann aus Duisburg in einem Ford Transit unterwegs. Als der 30-Jährige vor der Einmündung zur Straße Brahmberg abbremste, fuhr der 38-Jährige auf den Ford Transit auf. Die 3-Jährige verletzte sich dabei schwer. Gegen 15.00 Uhr forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber für das Mädchen nach. Die 3-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Feuerwehr und der Bauhof verständigt. Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Einsatz war gegen 16.00 Uhr beendet. (ME)

