Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Fahrer eines silberfarbenen Mazda gesucht

Issum (ots)

Am Dienstag (2. April 2019) gegen 19.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann in einem schwarzen VW Golf auf der Kevelaerer Straße in Richtung der Straße Zitterhuck. Zwischen der Gelderner Straße und dem Mühlenweg überholte er einen langsam fahrenden PKW. Ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Mazda überholte in diesem Moment beide Fahrzeuge gleichzeitig. Als er wieder einscherte, touchierte der Mazda-Fahrer den Golf an der vorderen linken Seite. Anschließend fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit weiter.

Der silberfarbene Mazda ist ein Kombi mit weißer Aufschrift auf der Heckscheibe.

Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

