Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Zwei Kupferfallrohre entwendet

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. März 2019) entwendeten unbekannte Täter an der Konrad-Adenauer-Straße an zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern jeweils ein Kupferfallrohr. Eine Anwohnerin hatte gegen 3.45 Uhr Geräusche gehört, die vermutlich von den Tätern verursacht wurden. Die Anzeige wurde am heutigen Montag erstattet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

