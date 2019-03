Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl

Gelber Radlader der Marke Kramer entwendet

Geldern-Walbeck (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag (14. März 2019), 7.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße An der Seidenweberei einen gelben Radlader der Marke Kramer 348. Das Grundstück ist mit einem Bauzaun eingezäunt. Die Täter hatten ein Zaunelement geöffnet.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

