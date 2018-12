Geldern-Walbeck (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag (2. Dezember 2018), 19.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Straße Am Erlkönig einen blauen Fiat 500 an der linken Fahrzeugseite. Der Fiat war im hinteren Bereich der Wohnsiedlung am rechten Fahrbahnrand des Hauptweges in Richtung Wendehammer geparkt. Vor dem Fiat stand ein weißer Transporter eines Handwerkers. Auf dem Dach befanden sich mehrere Leitern. Aufgrund der Unfallspuren muss der Unfall durch ein größeres weißes Fahrzeug verursacht worden sein. Es hat vermutlich auf den gegenüberliegenden Besucherparkplätzen gewendet.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

